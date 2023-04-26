اليوم السابع
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إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر نتيجة التقلبات الجوية صباحاً

الأربعاء، 26 أبريل 2023 09:38 ص
إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر غرب الأقصر نتيجة التقلبات الجوية صباحاً البالون الطائر - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، ولليوم الثانى على التوالى إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر نتيجة تقلبات الطقس وسرعة الرياح فى الصباح الباكر، وقررت سلطة الطيران المدنى الغاء خروج رحلات البالون من أرض مطار البر الغربي.

وكانت قد شهدت رحلات الأقصر، الإثنين الماضى، تحقيق البالون الطائر أعلى معدل منذ تشغيله فى البر الغربي، حيث حلقت فى السماء 67 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1600 سائح من حول العالم، وذلك وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية، حيث قال خالد سليمان أحد مشرفي رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، إنه شهد أرض مطار البالون الطائر حالة من الإقبال المميزة من الأفواج السياحية على رحلات البالون الطائر، وذلك تحت إشراف عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون الطائر بالأقصر. 

ومن الجدير، بالذكر أنه تساهم رحلات البالون الطائر في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى، ومقابر وادى الملوك والملكات.


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