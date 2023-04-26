إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال نتيجة تصادم سيارتين أمام الجامعة الجديدة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 9 أشخاص بينهم أطفال بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على الطريق الدائرى أمام الجامعة الجديدة بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائرى أمام الجامعة الجديدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة كلا من: محمد علي حسين 29 سنة مصاب جرح قطعي بالوجه 7 سم ونزيف من الأنف والفم، وشقيقته إسراء علي حسين 21 سنة مصابة بجرح قطعي بالجبهة 5 سم، ودعاء محمود عبد الرحمن 15 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد أنور عطية 19 سنة مصاب اشتباه كسر بالكامل الأيمن، وسماح حسن أبو علي 45 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسجى محمود محمد 8 سنوات مصابة بكدمة بالجبهة، ومروان محمد سعيد 4 سنوات مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكارما محمد سعيد 3 سنوات مصابة بسحجات بالوجه وأحمد محمد سعيد 3 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمين القنطرة غرب.

تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.