إصابة 6 أشخاص فى حادثين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بمحافظة المنيا، حيث انقلبت سيارة ملاكي "تمناية"، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، كما انقلبت دراجة بخارية ونتج عن ذلك إصابة شخص.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي "تمناية"، بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان شمال قرية البرجاية في مركز المنيا.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص كانوا يستقلون السيارة في طريق عودتهم إلي منازلهم وتم نقلهم إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح بأنحاء الجسم.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة بخارية بسبب السرعة بطريق المحيط أمام قرية طهنشا التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار، بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة شخص باشتباه كسر وأرتجاج، وتم نقله إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.