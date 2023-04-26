إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى تصادم سيارة مع دراجة نارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم اطفال بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة مع دراجة نارية بكوبرى نمرة 4 طريق الإسماعيلية بورسعيد دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بكوبرى نمرة 4 على طريق الإسماعيلية بورسعيد دائرة مركز القنطرة غرب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا من مجدى شحاتة محمد 34 عاما مقيم بالكيلو 7 مصاب جرح قطعى 2 سم بفروة الرأس مع كدمة بالكتف الأيمن، ويوسف مجدى شحاتة 7 سنوات مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيمن، وعمرو مجدى شحاتة 9 سنوات مصاب باشتباه نزيف داخلى بالبطن والصدر مع كدمات بالصدر، وناهد إبراهيم محمد على 33 عاما مقيمة بأبوخليفة مصابة بكدمة بالظهر مع جرح قطعى 3 سم بالأنف مع جرح قطعى 4 سم بالجبهة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.