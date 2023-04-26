اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:54 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم وانقلاب سيارة نقل بالمحلة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:41 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم وانقلاب سيارة نقل بالمحلة إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة نتيجة تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية وسيارة نقل على طريق المحلة طنطا، ونتج عن الحادث انقلاب السيارة النقل في الترعة، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا، وانتقلت سيارتي اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة نقل ودراجة نارية وسيارة ملاكي أمام قرية الهياتم وانقلاب السيارة النقل في الترعة.
 
أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

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