اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:08 م
إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السائقين.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

طريق اسكندرية الصحراوى

حادث مرورى

حادث تصادم سيارتين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة