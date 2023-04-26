إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 14 شخصا فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز المنيا، بسبب السرعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي شمال بوابة الرسوم.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين اصطدام السيارة الأولي بالثانية من الخلف بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا جميعهم من قرية الحواصلية التابعة لمركز المنيا.

والمصابون هم: صباح فخري شحاته 42 عاما، داليا حجاج محمد 33 عاما، هاجر إسماعيل حسن 23 عاما، مريم حكيم فرج 32 عاما، هاجر عيد محمد 15 عاما، وردة محمد أحمد 29 عاما، مادونا نبيل جرجس 13 عاما، محمد رشدي سيد 25 عاما، هبة فرج الله سعيد 40 عاما، أبانوب سمير حبيب 16 عاما، محمود عزت أحمد 21 عاما، محمد رشاد عبد الفتاح 29 عاما، طلعت رأفت محمود 31 عاما، هند سيد عبد العظيم 37 عاما.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.