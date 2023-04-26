إصابة صبى بطلق خرطوش بسبب خلافات أسرية فى الدقهلية

أصيب صبى فى العقد الثانى من عمره بطلق نارى فى الصدر على يد نجل خالته، وذلك بسبب خلافات أسرية بين والدتيهما على الميراث، بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصاب لمستشفى منية النصر المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزى، بوصول عمار أ.ال.ع.ال. 16سنة - طالب، مصابًا ب5 طلقات من بندقية خرطوش بالبطن والظهر.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عودة المجنى عليه من عمله، تربص له نجل خالته ويدعى محمد ال.ع. 18 سنة، أمام منزله وأطلق عليه النار من بندقية خرطوش بحوزته، وأحدث إصابته

وكشفت التحقيقات أن هناك خلافات قائمة بين والدتى الطرفين بسبب الميراث، وتم نقل المصاب لمستشفى منية النصر المركزى، لتلقى العلاج اللازم

تم عن ذلك تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.