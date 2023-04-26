اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 01:48 م
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إصابة شخص فى حادث تصادم توك توك ودراجة بالبدرشين

الأربعاء، 26 أبريل 2023 01:37 م
إصابة شخص فى حادث تصادم توك توك ودراجة بالبدرشين سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخص في حادث تصادم بين توك توك ودراجة بالطريق الأوسطي في البدرشين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الأوسطي في البدرشين.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام توك توك بدراجة، مما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى مستشفى البدرشين لإسعافه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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