إزالة 1078حالة إشغال مخالف بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مكبرة لازالة كافة الاشغالات التى تعيق الطريق .



أسفرت الحملات عن رفع 1078 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن :



- 933 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة دمنهور.



- 80 حالة إشغال بمركز ومدينة الدلنجات.



- 65 حالة إشغال طريق برشيد.





وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





يذكر أن الحملات الرقابية التى شنتها الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة مؤخرا قد أسفرت عن رفع 1040 حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك.



وتضمنت الحملات الرقابية ازالة 280 حالة إشغال طريق مخالف وإزالة 3 أكشاك بدون ترخيص بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بدمنهور وكذلك 266 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة كفر الدوار، كما تضمنت الحملات ازالة 220 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة حوش عيسى.



