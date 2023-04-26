إزالة حالات تعدى على أراض أملاك الدولة بكوم أمبو ونصر النوبة

أسوان- صلاح المسن

جهود متواصلة ومكثفة تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للتعامل السريع، والإزالة الفورية مع أى حالات تعدى يتم رصدها على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، وخاصة خلال فترة الأعياد، بجانب إستكمال أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات المختلفة أولاً بأول، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنفيذ أعمال الإزالة لحالة مبانى بدون ترخيص بقرية الكفور على مساحة 60 م2، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بمواصلة جهود التصدى للتعديات على أراضى أملاك الدولة حيث تم الإزالة الفورية للشروع فى التعدى على أراضى أملاك الدولة بقرية أبو هور بمركز نصر النوبة على مساحة 40 م2، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى، وهو الذى توازى مع إستمرار جهود الوحدة المحلية بنصر النوبة فى تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات، مع تسوية ورش ودك الشوارع بمداخل القرى المختلفة بمتوسط 15 طن يوميا.

من ناحية أخرى، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تشكيل خلية أزمة بغرفة عمليات مفتوحة على مدار 24 ساعة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية في إحتواء تداعيات الأحداث الجارية بدولة السودان الشقيق.

لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة العامة لسكك حديد مصر بتخصيص 4 قطارات متنوعة أسوان / القاهرة تشمل قطارات ألـ vip، والأسبانى والروسى من خلال توفير أماكن للحجز على درجات الحجز المختلفة للقادمين من السودان سواء من المصريين أو الأخوة السودانين أو الجنسيات الأخرى.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس محمد الطويلة رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بهيئة السكك الحديدية والوفد المرافق له حيث أعطى المحافظ توجيهاته بتوفير سيارات سرفيس لنقل الركاب القادمين من السودان بداية من موقف كركر الدولى وحتى المحطة الرئيسية للسكك الحديدية بمدينة أسوان من أجل تسهيل تحركهم ومنع إستغلال شركات النقل البرى لهم.

مؤكداً على أنه تم التنسيق أيضاً مع رؤساء مصلحتى الجوازات، والجمارك لتكثيف أعداد الموظفين المختصين بمعبر آرقين البرى الدولى للتيسير على الوافدين عبر الحدود المصرية السودانية وإنهاء إجراءات الدخول في أسرع وقت ممكن.