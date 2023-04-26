إحالة المتهم بترويج أجهزة تعدين العملات الافتراضية على مواقع التواصل للمحاكمة الجنائية

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بترويج أجهزة تعدين العملات الافتراضية على مواقع التواصل للمحاكمة الجنائية العاجلة.

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة فى وقت سابق حبس المتهم بترويج أجهزة تعدين العملات الافتراضية على مواقع التواصل 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت قد قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بالترويج لبيع أجهزة تستخدم في تعدين العملات الإفتراضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر الإنترنت، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) بالترويج لبيع أجهزة تستخدم فى تعدين العملات الإفتراضية على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (24 كارت شاشة – 6 باور سبلاى – راوتر – 4 لوحة إلكترونية – 4 حامل معدنى – 4 مروحة كمبيوتر – كمية من الكابلات والتوصيلات)، وبمواجهته أقر بإنشاء منصة إلكترونية لتعدين العملة الإفتراضية (أى ثريم / RVN) عن طريق إستخدام المضبوطات، وعقب ذلك يقوم بتحويل العملة لمحفظته الإلكترونية على المنصة وبيعها على مواقع التواصل الإجتماعى وتحصيل المبالغ المالية عن طريق خدمة المحفظة الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.