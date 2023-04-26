إجراءات تستهدفها كهرباء القناة لتحسين جودة التغذية.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن الإجراءات التى تستهدفها شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى ابو وردة لتحسين جودة التغذية الكهربائية بالمحافظات والمدن التى تتبعها تضم الإسماعيلية، السويس، بوسعيد ، شمال وجنوب ووسط الشرقية ،شمال وجنوب سيناء ، البحر الأحمر ، والمدن الجديدة وهى كالاتى :

1-استمرار التنسيق الكامل مع الشركة المصرية ل نقل الكهرباء لزيادة سعات المحولات وإنشاء محطات محولات جديدة وتدعيم دوائر الجهد العالي والفائق بالإضافة إلى معالجة انخفاض الجهود بالموزعات القائمة من المحطة بتغيير مغيرات الجهد على المحولات الرئيسية بمحطات المحولات .

2-تعديل فتحات الحلقات للوضع الأمثل للعمل

3-تركيب محولات ذاتية(AUTO TRANSFORMERS ) أو منظمات جهد على المغذيات التى بها انخفاض فى الجهد .

4-متابعة خطة تحسين الجهد عند نهاية الخطوط وذلك عن طريق إنشاء موزعات جديدة فى مراكز الأحمال لتخفيف الأحمال عن الموزعات القائمة وتدعيم الموزعات الحالية ذات الأحمال المرتفعة بمغذيات دخول جديدة .

5-تدعيم المناطق ذات التحميل المرتفع والتى تعانى من انخفاض بالجهود بنهاية السوريتهات بمحولات.

6-تقسيم مغذيات الخروج ذات الأحمال العالية بإنشاء مغذيات خروج جديدة .

7-إستخدام المحولات ذات مغيرات جهد 7 خطوة بدلاً من 5 خطوة .

8- استخدام محولات جهد 10.5/ 0.4 ك . ف فى نهاية المغذيات التى بها انخفاض فى الجهد وخاصة فى محافظة الشرقية.

9- التأكد من اختبار المهمات الموردة من خلال لجان الفحص والاستلام ومتابعة التنفيذ والتركيب والتشغيل وأعمال الصيانة والتطوير طبقاً للأصول الفنية .

10-الاستمرار فى تنفيذ خطة إحلال وتجديد الشبكات للجهدين المتوسط والمنخفض .

11- الاستمرار فى متابعة إحكام غلق الأكشاك وصناديق التوزيع وعلب الحائط .

12- الاستمرار فى تركيب العازلات من النوع المقاوم للضباب فى أعمال إنشاء الخطوط الهوائية .

13-زيادة سعات المحولات والكابلات وباقي مهمات الشبكة لتتناسب مع الزيادة فى الأحمال نتيجة الزيادة فى عدد المشتركين وضمان التحميل المقنن لمكونات الشبكة .

14- تغيير الشبكة الهوائية بالمدن إلى كابلات أرضية .

15-تنفيذ خطة نصف سنوية لقياس جهود المحولات عند نهاية السورتيهات مع القيام بمعالجة الانخفاض فى الجهد .

16- تحديث أجهزة الوقاية ضد زيادة التيار و التسرب الارضى لضمان انتقائية الفصل .

17-التوسع فى استخدام سيارات اختبار حديثة لتحديد أعطال الكابلات مزودة بأجهزة V.L.F والتي تتميز بعدم التأثير على عزل الكابلات أثناء الاختبار مع استحداث ما يلزم من أجهزة الاختبارات .

18- التوسع فى استخدام الكاميرات الحرارية التى تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتحديد النقاط الساخنة و معالجة هذه النقاط بالطرق الفنية السليمة .

19- تنفيذ الخطة السنوية لقياس مقاومة الارضى لمهمات الشبكات للتأكد من أنها فى الحدود المسموح بها .

20--سرعة إصلاح أعطال شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لتقليل زمن الفصل .