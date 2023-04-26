أمن الجيزة يكشف ملابسات اشتعال حريق منزل فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية فى حريق اشتعل بعقار بالبدرشين، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل عقار بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار في منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق، ومنع امتداده، وتم السيطرة عليه دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتويات العقار، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.