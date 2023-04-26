اليوم السابع
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أشرف النطاط أمينا عاما مساعدا وسعاد بيومى رئيسًا لمكتب رئيس جامعة المنوفية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 07:54 م
أشرف النطاط أمينا عاما مساعدا وسعاد بيومى رئيسًا لمكتب رئيس جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية قرارا بتكليف أشرف عبد السلام النطاط أمين كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف بدرجة مدير عام للقيام بعمل أمين عام الجامعة المساعد من الدرجة العالية بالجامعة بمجموعة وظائف الإدارة العليا.

كمتا قرر تكليف سعاد السيد بيومى مدير عام الدراسات العليا والبحوث للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة من الدرجة العالية بالجامعة بمجموعة وظائف الإدارة العليا

ووجه الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة التهنئة لهما، متمنيان لهما التوفيق فى تأدية مهام عملهما.

سعاد بيومي
سعاد بيومي
أشرف النطاط
أشرف النطاط

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية



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