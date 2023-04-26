أزمة تكلفة المعيشة تدفع 750 ألف بريطانى للجوء لبنوك الطعام لأول مرة

كتبت: نهال أبو السعود

تم توزيع أعداد قياسية من الطرود الغذائية من قبل مؤسسة Trussell Trust في الأشهر الـ 12 الماضية في المملكة المتحدة، حيث دفعت أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا أكثر من 750 الف شخص لطلب المساعدة من بنوك الطعام للمرة الأولى.

وفقا للجارديان، وزعت المؤسسة الخيرية ما يقرب من 3 ملايين طرد غذائي في عام 2022/2023 ، وهو أعلى إجمالي على الإطلاق بزيادة سنوية بلغت 37% ، وكان أكثر من مليون طفل يعيشون في أسر تتلقى الطرود الغذائية من الصندوق.

وقالت المنظمة الخيرية إن واحدًا من كل خمسة أشخاص يستخدمون بنك طعام Trussell خلال هذه الفترة كان يعمل ، ما يعكس الصعوبات التي يواجهها الأسر ذات الدخل المنخفض في توفير الضروريات اليومية وسط ارتفاع فواتير الطاقة وأسعار المواد الغذائية.

قالت إيما ريفي ، الرئيسة التنفيذية لشركة تروسيل ، إن الطلب على الطرود الغذائية في العام الماضي أعلى مما كان عليه خلال العام الأول لوباء كوفيد ، "الذي افترضنا جميعًا أنه مستوى الحاجة لمرة واحدة في العمر"، مشيرة الى ان عدد الطرود الموزعة نما بنسبة 120% خلال السنوات الخمس الماضية.

ارتفع الطلب على بنوك الطعام في جميع مناطق المملكة المتحدة ، مع أكبر زيادة سنوية في توزيع الطرود الغذائية – 54% - شوهدت في شمال شرق إنجلترا.

في وقت سابق من هذا العام ، دعا Trussell Trust إلى تغيير القانون لضمان أن قيمة مزايا الرعاية الاجتماعية تلبي التكاليف الحقيقية للغذاء والطاقة والأساسيات اليومية.

وقال متحدث باسم الحكومة: "نحن ملتزمون بالقضاء على الفقر وندرك ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة ، ولهذا السبب قمنا بزيادة الإعانات بنسبة 10.1% بالإضافة إلى زيادة غير مسبوقة في أجر المعيشة الوطني هذا الشهر. هذا بالإضافة إلى التغييرات التي تم إجراؤها بالفعل على الائتمان الشامل مما يعني أن المطالبين يمكنهم الاحتفاظ بالمزيد من الأموال التي حصلوا عليها بشق الأنفس بدفعة تبلغ 1000 جنيه إسترليني سنويًا في المتوسط ".