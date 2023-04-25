62 ألف زائر لحدائق القناطر الخيرية خلال أيام عيد الفطر المبارك

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت إدارة ري القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، استقبال حدائق الري بالقناطر الخيرية للزوار على مدار أيام عيد الفطر المبارك الماضية، موضحة أنه بلغ عدد الزوار أمس الإثنين، رابع أيام العيد، 16 ألف زائر، ليصبح إجمالي أعداد الزوار خلال إجازة العيد 62 ألف زائر بجميع حدائق الري بالقناطر الخيرية.

كانت قد فتحت حدائق القناطر الخيرية، أبوابها أمام المواطنين والأسر، للاستمتاع المناظر الطبيعية الجميلة والخلابة التي تضمها الحدائق، والتنزه بالحدائق والاستمتاع بنهر النيل العظيم، في جو أسري، وكذلك اللعب في الملاهي الشعبية التي تحتويها الحدائق، حيث شهدت إقبالا كبيرا من الساعات الأولى لفتح الأبواب اليوم.

وحدائق القناطر الخيرية كانت ولا تزال، على رأس الحدائق التي تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين، للاستماع بجمال الماضي وعراقته، حيث تضم تلك الحدائق الكثير والكثير من الأشجار التاريخية والتي يتخطي عمرها الـ 150 عاما، حيث تلقب تلك الحدائق بـ "ستانلي الشرق"، أو "معشوقة الحكام".

وأوضح المهندس أشرف درويش مدير إدارة ري القناطر الخيرية، أنه فتحت الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحاً خلال فترة الأعياد، مشيرا إلى أنه أعمال التطوير التي تمت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والري يتم تنفيذها ذاتياً، كما يتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وكذلك حديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وأيضا حديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر، كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، موضحا أنه يجرى حاليا عمل ملعب خماسي بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.

وأكد أشرف درويش مدير عام إدارة ري القناطر، أن مدينة القناطر من أهم الأماكن للخروج في العيد القليوبية بأقل تكلفة، مشيرا إلى أن أسعار دخول حدائق القناطر المنتشرة بالمدينة وتكون مقصدا لكل أهالي القليوبية والقرى المجاورة في العيد والمناسبات المختلفة في متناول الجمي، حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي ب" بـ5 جنيهات للفرد، وحدائق "النخيل والتوفيقي أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين"، بـ10 جنيهات للفرد، وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والبحيرة، والنيل"، بـ20 جنيه للفرد".

وكشفت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه تم تدعيم الحدائق بعربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها في حالة الطوارئ، وأنه سيتم التمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.