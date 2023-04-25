5 حالات تقود المتهمين بتجارة المخدرات إلى حبل المشنقة.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

دائما ما تتربص الأجهزة الأمنية لتجار الكيف، وتلقي القبض عليهم لتقديمهم للعدالة، وتصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة للمؤبد والمشدد، وتوجد 5 حلات تقود المتهمين بالاتجار في السموم لحبل الإعدام.

وتكون عقوبة الاتجار في المواد المخدرة الإعدام وفقا للمداة 34 من قانون مكافحة المخدرات، في الأحوال التالية

1- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

3- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

4- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.