4 قتلى كولومبيين و 4 مصابين فى هجوم مسلح لسرقة سيارة شمال المكسيك

فاطمة شوقى

لقى أربعة كولومبيين مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون بعد أن تلقت السيارة التى كانوا يستقلونها متوجهة إلى الولايات المتحدة عدة طلقات عند عبور نقطة تفتيش لمجرمين مشتبه بهم في ولاية زاكاتيكاس المكسيكية، حسبما أفادت السلطات المحلية المكسيكية.

وأشارت صحيفة "لا ناثيون" إلى وقوع الأحداث فى بلدية فيلا دى كوس، مشيرة إلى أن وأشارت السلطات إلى أن جماعة إجرامية منظمة هاجمت سيارة كانت تسير على الطريق السريع ، هناك أربعة أشخاص فقدوا حياتهم"، حسبما أفاد بيان صادر عن المتحدث باسم طاولة بناء السلام الحكومية.

وأوضح مصدر من مكتب المدعي العام، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالإدلاء بشهادته ، أن الضحايا كانوا فى الأصل من كولومبيا، وهم أقارب وأن من بين المصابين فتاتان.

وأعلن أحد الناجين للسلطات أنهم يسعون للوصول إلى الحدود الشمالية لمحاولة العبور إلى الولايات المتحدة ، بحسب المصدر.

وعلمت السلطات بالهجوم عندما جاء أحد الناجين برفقة الفتاتين لطلب المساعدة من وحدة الأمن الإقليمي.

وكان الدافع وراء الهجوم، وفقًا للسلطات، هو سرقة الشاحنة التي كان يستقلها الكولومبيون الذين رفضوا الانصياع للمسلحين الذين أمروهم بالتوقف، حيث أنه في المنطقة التي وقع فيها الحادث ، أفادت التقارير بوجود مجرمين مزعومين أقاموا نقاط تفتيش لإجبار المسافرين على التوقف ثم سرقة سياراتهم التي يستخدمونها في أنشطة إجرامية أخرى.

وتعتبر ولاية زاكاتيكاس الاكثر خطورة من حيث تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة ، الأمر الذي أثار نزاعات عنيفة بين كارتلات خاليسكو نويفا جينيراسيون وسينالوا ، وهي أقوى عصابات في البلاد.

وسجلت المكسيك أكثر من 340.000 جريمة قتل وحوالي 100.000 حالة اختفاء ، معظمها منسوب إلى منظمات إجرامية، منذ بدء الهجوم العسكري المثير للجدل لمكافحة المخدرات في ديسمبر 2006.