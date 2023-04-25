"يونيسف": ارتفاع الإصابات بالكوليرا في موزمبيق لـ"عشرة أضعاف"

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الثلاثاء، أن عدد الإصابات بالكوليرا ازداد عشر مرات في موزمبيق منذ فبراير الماضي، مع إصابة أكثر من 28 ألف شخص في أعقاب مرور الإعصار فريدي.



وقال المتحدث باسم "يونيسف" في موزمبيق جاي تايلور في مؤتمر صحافي: "تم تسجيل أكثر من 28 ألف إصابة بالكوليرا في موزمبيق".



وأكد تايلور أن "هذا أكثر بعشر مرات من الرقم المسجل في بداية شهر فبراير، وأكثر من نصف هذه الحالات بين الأطفال"، مشيراً إلى أن الاصابات في تزايد مستمر.



وكانت منظمة الصحة العالمية حذّرت الشهر الماضي، من أن البلاد تشهد أسوأ تفشٍّ للكوليرا منذ أكثر من عقد، إذ تسبب بوفاة 123 شخصاً منذ نهاية العام الماضي.