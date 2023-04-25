وزيرة التعاون الدولى تعقد لقاءات مع منصة البنك الدولى خلال اجتماعات الربيع

كتب محمد أسعد

خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023 ، التي عُقدت بواشنطن خلال الفترة من 10-16 أبريل الجاري، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لقاءات إعلامية مع مجموعة GZero Media، ومجموعة البنك الدولي، حول إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، والمباحثات التي تم عقدها في سبيل الإعداد للاستراتيجية الجديدة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الوطنية الحكومية.

كما تناولت المقابلات الحديث حول الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم في الوقت الحالي وسبل تعزيز دور التعاون الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، إلى جانب سرد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التطورات العالمية الحالية. فضلا عن الحديث حول نتائج مؤتمر المناخ COP27 والجهود التي تقوم بها مصر في ضوء رئاستها للمؤتمر لتعزيز العمل المناخي والتمويل العادل.