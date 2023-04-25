نيويورك تايمز: مصير الحرب يتحدد بشكل كبير بالهجوم الأوكرانى الوشيك

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية بحلول الشهر المقبل، بحسب ما قال مسئولون أمريكيون، فى ظل مخاطر وشيكة. فبدون تحقيق انتصار حاسم، فإن الدعم الغربى يمكن أن يضعف، ويمكن أن تصبح كييف تحت ضغط متزايد لدخول مفاوضات خطيرة من أجل إنهاء أو تجميد الصراع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ودول الناتو قدمت لأوكرانيا مدفعية وذخائر للمعركة القادمة، والآن يقول المسئولون إنهم يأملون أن تستمر هذه الإمدادات، فى تغيير عما كان عليه الحال قبل شهرين، عندما كانت الأسلحة تتدفق فقط، وكان المسئولون الأمريكيون قلقين من أن الإمدادات قد تنفذ.

وفى الوقت نفسه، فإنه من المتوقع أن تصبح 12 كتيبة قتالية أوكرانية كل منها مكون من 4 آلاف جندى، جاهزة بنهاية إبريل، وتقوم الولايات المتحدة بتدريب وإمداد 9 من هذه الكتائب.

وعلى الرغم من أن اوكرانيا لا تشارك تفاصيل كثيرة تتعلق بخطتها العملياتية مع المسئولين الأمريكيين، فإن الصحيفة ترجح أن تبدأ العملية فى جنوب البلاد، بما فى ذلك على طول ساحل أوكرانيا على بحر آزوف بالقرب من شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا.

ونقلت نيويورك تايمز عن ألكسندر فيرشوبو، سفير الولايات المتحدة السابق لدى روسيا والمسئول رفيع المستوى بالناتو، قوله إن كل شىء يتوقف على هذا الهجوم المضاد. فالجميع يحدوه الأمل، وربما التفاؤل المفرط، لكنه، أى الهجوم، سيحدد ما إذا كان سيكون هناك نتيجة لائقة بالأوكرانيين من حيث استعادة الأراضى فى أرض المعركة وخلق نفوذ أكبر بكثير للحصول على قدر من التسوية بالتفاوض.

وفى حين يقول المسئولون الأوكرانيون إن هدفهم هو اختراق الدفاعات الروسية المحفورة وإحداث انهيار واسع النطاق فى الجيش الروسى، فإن المسئولين الأمريكيين يقدرون بأنه من غير المرجح أن يؤدى الهجوم إلى تحول كبير فى الزخم لصالح أوكرانيا.