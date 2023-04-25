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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 21 رحلة طيران دولية أوروبية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:25 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 21 رحلة طيران دولية أوروبية مطار مرسى علم - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 21 رحلة  طيران دولية اوروبية، ضمن 148 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الاسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل اجراءات الوصول لهم فور وصولهم لارض المهبط .
 
وتبين حسب جداول رحلات اليوم تصل خلاله 4 رحلات من التشيك، و5 رحلات من بولندا، ورحلة من سويسرا ورحلة من بلجيكا، 4 رحلات من المانيا، 3 رحلات من ايطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من لكسمبورج، واخرى داخلية من مطار القاهرة. 
 
كما كشفت جداول التشغيل الأسبوعية أن المطار من المقرر أن يستقبل منذ  السبت وحتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبلة 148 رحلة بواقع ارتفاع فى معدلات الوصول 14 رحلة عن الأسبوع الماضى. 
 
كما تبين أن تلك الرحلات من المقرر وصولها من 11 دولة أوروبية مختلفة، وان هناك توقعات بارتفاعات معدلات وصول الرحلات الإيطالية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

 


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