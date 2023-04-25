مطار القاهرة يسجل أعلى تشغيل منذ إنشائه بتسيير 612 رحلة نقلت 82 ألف راكب

كتب أحمد مصطفى

فى سابقة تعد الأولى من نوعها منذ إنشائه سجل مطار القاهرة الدولى أمس الآثنين معدل تشغيل غير مسبوق وذلك عندما نجح فى تسيير 612 رحلة جوية مابين سفر ووصول نقلت خلالها 82 ألف راكب من خلال مبانى المطار المختلفة إلى العديد من الوجهات الدولية والمحلية.

وقالت مصادر بالمطار اليوم السابع فى تصريحات خاصة، إنه بتوفيق من الله والمجهود المبذول من كافة العناصر المتواجدة بمطار القاهرة فقد حقق المطار أمس الإثنين 24 أبريل الحاوى أعلى معدل رحلات طيران سفر ووصول منذ انشاء مطار القاهرة وكانت عدد الرحلات 612 رحلة طيران سفر ووصول وعدد ركاب 82 ألف راكب سفر ووصول.

وهذا دليل واضح ان مطار القاهرة يعمل طبقاً للمعاير والتشريعات القانونية المنظمة لقطاع الطيران المدني المحلية والدولية.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .