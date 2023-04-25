مطار الغردقة الدولى استقبل 327 ألف سائح من عدة جنسيات مارس الماضى

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل مطار الغردقة الدولى، خلال شهر مارس الماضى، 327 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة فى مقدمتها السياحة الألمانية.

وكشفت إحصائية حكومية حصل "اليوم السابع"، على نسخة منها أن أعلى وصول للجنسيات الواردة لمطار الغردقة الدولى، هى الجنسية الألمانية يعقبها الجنسية الروسية ثم البريطانية والبولندية والهولندية، تشيكي، فرنساوى، نمساوي، سويسرى، رومانى .

كما تبين من الاحصائية أن تلك الاعداد السياحية حققت نسبة اشغال عام فى مدينة الغردقة بواقع 61.69% خلال شهر مارس، والنسبة الإجمالية لمحافظة البحرالأحمر بشكل عام كانت 61.88٪؜ .

ويستقبل مطار الغردقة الدولي سياح من قرابة 28 جنسية حول العالم للاستمتاع بشواطئ البحر الاحمر، وممارسة الغوص والسنوركلنج، ومشاهدة الكائنات البحرية وكذلك الشعاب المرجانية النادرة .