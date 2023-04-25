مصرع 7 أشخاص فى حريق بمصنع منتجات غذائية بتايوان

وذكرت صحيفة (تايوان نيوز) المحلية أن الدخان الكثيف وألسنة اللهب أدى إلى حصار العمال (بينهم محليون وأجانب)؛ مما أدى إلى إرسال العديد منهم إلى مكان تخزين مبرد داخل المصنع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق، ونقلت إدارة الإطفاء في مقاطعة تشانغهوا عشرة أشخاص لتلقي العلاج في المستشفيات.

ويواصل رجال الإطفاء حاليًا بحثهم عن مفقودين. ووفقًا لطاقم الإنقاذ في الموقع، كانت أرضية المصنع مبللة وزلقة، وقد أدت كمية كبيرة من الآلات إلى تعقيد عملية الإنقاذ.