مصرع مواطن صدمته سيارة نقل على الطريق الصحراوى غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الطريق الصحراوى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مصرع مواطن مجهول الهوية في حادث إصطدام سيارة نقل تريلا به على الطريق الصحراوى أمام قرية النمسا، وتم نقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وجارى فحص جثمانه لمعرفة هويته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مرفق هيئة الإسعاف بجنوب الصعيد فى الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل تريلا به على الطريق الصحراوى أمام قرية النمسا فى مواطن مجهول الهوية، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفى، وتم نقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وجارى فحص جثمانه لمعرفة هويته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شهدت مدينة الأقصر، إصابة مواطنين فى حادث تصادم لسيارتين ملاكى أمام كنيسة العذراء مريم بالقرب من كورنيش النيل، وعلى الفور تم نقلهما لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارتين ملاكى أمام كنيسة العذراء مريم بالقرب من كورنيش النيل، مما أسفر عن إصابة مواطنين فى الحادث، وتم على الفور انتقال سيارتين من هيئة الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.