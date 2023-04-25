مصرع عامل تناول طعاما فاسدا بالبلينا جنوب سوهاج

لقى عامل مصرعه فى محافظة سوهاج على إثر تناوله طعاما فاسدا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وكان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل، يبلغ من العمر 36 سنة يقيم بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بحالة إعياء شديد وألم بالبطن، وذلك عقب تناوله طعاما فاسدا، وتم نقله للمستشفى المركزى لإسعافه إلا أنه توفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج بوصول "علاء م ج م" 36 سنة عامل ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى البلينا المركزى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى مصابًا "بحالة إعياء" وتوفـي عقب وصوله على إثر تناول طعام فاسدا.

وبسؤال شقيقه "عصمت م ج م" 41 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بحدوث إصابة شقيقه المذكور التي أودت بحياته عقب تناوله طعام فاسد تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.