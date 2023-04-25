مصرع شخص وإصابة 21 فى تصادم ميكروباص بنقل على صحراوى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيب 21 آخرين فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه محافظة المنيا، بدائرة محافظة بني سويف، بعد بوابة المحافظة بمسافة 12 كيلو متر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة في اتجاه المنيا.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، لهم وإجراء كافة الإسعافات الأولية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على الفور دفع مرفق اسعاف بني سويف بـ 8 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الجثة مشرحة مستشفيات جامعة بني سويف تحت تصرف النيابة العامة و18 مصاباً لقسم الاستقبال بذات المستشفي، و3 مصابين لمستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

ودفعت إدارة مرور بني سويف بأوناشها لرفع آثار الحادث من الطريق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث بمعرفة المختصين وملابساته، وتحرير المحضر وإخطار جهات التحقيق.