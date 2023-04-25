اليوم السابع
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مصرع شخصين جراء انهيار مقلع للرخام بالمغرب

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 06:13 م
مصرع شخصين جراء انهيار مقلع للرخام بالمغرب الشرطة المغربية
وكالات

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لقى شخصان مصرعهما، يوم الثلاثاء، جراء انهيار مقلع للرخام بجماعة سيدي لامين في إقليم خنيفرة بالمملكة المغربية.

وأفادت مصادر لموقع "هسبريس" من مكان الحادث، بأن أحد الضحايا شاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، والثاني أربعيني متزوج وله طفلان، وأن الضحيتين ينحدران من مركز كهف النسور.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي، والسلطات الإقليمية والمحلية، وأفراد القوات المساعدة، الذين حلوا بعين المكان من أجل انتشال جثتي الضحيتين من تحت الأنقاض.

وكشفت المصادر أن المئات من المواطنين توافدوا على المكان ومنعوا في بداية الأمر الجرافات من مباشرة عملها، مطالبين بحضور مسؤولين للاطلاع على المقلع وفتح تحقيق يضمن حق الأسرتين.

 

المغرب

حادث بالمغرب

انهيار مقلع للرخام

جماعة سيدي لامين



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