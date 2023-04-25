مستشفيات جامعة بنى سويف تستقبل 22 مصابا فى انقلاب ميكروباص على صحراوى المنيا

بنى سويف هانى فتحى

استقبلت مستشفيات جامعة بني سويف 22 مصاباً في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى بالقرب من منطقة الشيخ فضل بنطاق محافظة المنيا، وتم نقلهم إلي مستشفيات جامعة بني سويف لقربها من مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة. إخطارا يفيد حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقى بالقرب من منطقة الشيخ فضل بنطاق محافظة المنيا.

ونقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية المصابين إلي مستشفي بنى سويف الجامعى وهم أنس إسلام أشرف 3 سنوات مصاباً باشتباه كسر بالقدم الأيمن وسحجات وكدمات، وسناء أبو الحسن عبد التواب 29 سنة مصابة بسحجات وكدمات، ورفان إسلام أشرف 4 شهور مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، وكامل أبو الوفا محمود مصاباً بجرح قطعي باليد اليسري، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وصابر سلام نعمان 38 سنة، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس 3 سم، وسعد محمد عبد الله 37 سنة.

كما استقبل المستشفى أسماء مصطفي عبد العزيز 27 سنة، وسلوي سعد محمد 14 سنة، وحلا سعد محمد 8 سنوات مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشعبان أحمد حسنين 70 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات، ومديحة صدقي جلال 64 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات.

كما استقبل المستشفي يوسف محمود شعبان 11 سنة مصاباً بكدمة بالساق اليمني، وجويدة أبو الحسن عبد التواب 47 سنة مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات، ورشا حسن عبد التواب 35 سنة، كارما محمد كامل 11 شهر، محمد جويدة أبو الحسن 10 سنوات، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. وسميحة أبو الحسن عبد التواب 40 سنة، مصابة بالالام بالظهر وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد كامل عبد الظاهر 14 سنة، مصاباً بجرح قطعي بكف اليد اليسرى، وزياد محمد كامل 10 سنوات مصابا بكدمة شديد بالرقبة وكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم عفيفي مهني 38 سنة، وطه صلاح محمد 35 سنة، واسراء محمود رمضان 17 سنة مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

يتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين داخل قسم الاستقبال وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.