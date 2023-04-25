مركز سموم جامعة بنها: استقبلنا 299 حالة خلال مارس منها 157 حالة تسمم دوائى

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها، بقيادة الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب ببنها، والمشرف علي قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، تقريرا بعدد الحالات التى استقبلها المركز خلال شهر مارس الماضي من العام الجاري، والتى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.

ووفق التقرير بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها خلال مارس الماضي 299 حالة تسمم، تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث كانت أكتر من 52.5% من حالات التسمم بسبب التسمم الدوائي بإجمالي 157 حالة، وكذلك 55 حالة تسمم كيماوي، و6 حالات مواد بترولية، و16 حالة غازات سامة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، موضحة أن باقي الحالات بالتقرير تضمنت 50 حالة مبيدات حشرية، و14 حالة مخدرات، وحالة تسمم غذائي.