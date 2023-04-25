مركز المناخ: كتلة باردة تسيطر على الأجواء فى الوجه البحرى والظهير الصحراوى

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك سيطرة لكتلة شمالية باردة على الأجواء خاصة على الوجه البحري والظهير الصحراوى، تؤدي إلى انخفاض واضح للحرارة خاصة ليلاً وعودة درجة الـ 12 – 13 ° م مرة أخرى .

وحول التأثيرات المتوقعة يوضح فهيم أن انخفاض الحرارة خلال هذه الفترة قد يؤثر على معدلات الإخصاب والعقد فى الفاكهة الصيفية "مانجو - زيتون - موالح بجميع أنواعها - برقوق - تفاح - كمثرى - رمان - تين - عنب متأخر" أو لخبطة في عمليات التحجيم في العنب المبكر والتفاح والخوخ و على الخضر الصيفية والمشاتل "خيار - كنتالوب - بطيخ - فلفل - باذنجان - طماطم " والمحاصيل الحقلية المنزرعة حديثاً "ذرة - فول سوداني - فول صويا - مشتل ارز - عباد شمس - قطن".

وأوضح فهيم أن الظروف مثالية جدا لمحاصيل الحبوب للضم والحصاد والدراس "القمح والفول" وأيضاً للحبوب العطرية "الكمون واليانسون والكراهية والشمر" والمحاصيل الأرضية في زيادة معدلات التحجيم "بطاطس وبصل وبمجرد وثوم".