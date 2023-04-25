اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الممرضات القابلات بالعريش

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 03:44 م
محافظ شمال سيناء يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الممرضات القابلات بالعريش حفل تخريج دفعة جديدة من الممرضات القابلات بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

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شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حفل تخريج دفعة جديدة من الممرضات القابلات، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور الدكتور طارق محمد شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتورة آمال عبد الحي، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة..
 
وأكد المحافظ أن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي يساهم في إعادة نشر ثقافة الولادة الطبيعية بالمجتمع، مثمنًا الجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة والسكان للنهوض بالمنظومة الصحية بشمال سيناء، مقدمًا في هذا الصدد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرات الصحية التي تم تنفيذها بالمحافظة.
 
ووجه المحافظ مديرية الصحة بإثابة القابلة التي تقوم بعملية ولادة طبيعية للسيدات بدون استخدام الأدوات الجراحية، مؤكدًا علي أن ما تقوم به القابلات عمل نبيل.
 
من جانبه أشار الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلي أن البرنامج التدريب استغرق مدة 6 أشهر "من 15 أكتوبر الماضي وحتي 30 مارس الماضي" تم خلالها تدريب 23 ممرضة من العاملات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات محافظة شمال سيناء تدريبًا نظريًا وعمليًا على مهارات الولادة الطبيعية.
 
ومن جهتها، أشارت الدكتورة آمال عبد الحي، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة، أن البرنامج التدريب للقابلات يأتي في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ علي صحة المرأة المصرية والجنين.
 
وفي نهاية الاحتفال قام المحافظ ومرافقوه بتسليم الخريجات شهادات التقدير وحقيبة الأدوات الخاصة بالقبالة لهن.
 
 
 
حفل تخريج دفعة جديدة من الممرضات القابلات بالعريش (1)
حفل تخريج دفعة جديدة من الممرضات القابلات بالعريش (1)

حفل تخريج دفعة جديدة من الممرضات القابلات بالعريش (2)
حفل تخريج دفعة جديدة من الممرضات القابلات بالعريش (2)

حفل تخريج دفعة جديدة من الممرضات القابلات بالعريش (3)
حفل تخريج دفعة جديدة من الممرضات القابلات بالعريش (3)
 

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