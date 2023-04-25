محافظ بورسعيد يوجه بتسهيل كافة إجراءات توريد واستلام محصول القمح

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء موسم توريد القمح في الشون والصوامع حتى الانتهاء من موسم الحصاد، جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوريد أكبر قدر ممكن من محصول القمح في جميع محافظات الجمهورية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي لجمهورية مصر العربية من محصول القمح، فى ظل جهود الدولة.

وانطلق موسم حصاد القمح بمزارع بورسعيد، حيث تلألأت سنابل القمح الذهبية في الحقول بموسم حصادها، لتعم بخيرها في ربوع جمهورية مصر العربية، لتبدأ أيضا عملية التوريد للصوامع والشون بالمحافظات المختلفة، والتي تم تخصيصها لاستقبال وتخزين القمح.

وشدد المحافظ على أن يتم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مع انعقاد لجنة يومية للفرز والتجنيب والتصفية والاستلام بتنسيق مديرية التموين والتجارة الداخلية وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من مديرية الزراعة وعضو من الجهة المسوقة وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد)، وذلك بالأسعار المحددة من وزارة التموين طبقاً لدرجات الجودة للأقماح الموردة، مشيراً إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

كان قد صدر قرار وزير التموين إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعرة 1500 جنية للأردب ودرجه نقاوة 23 سعرة 1475 للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعرة 1450 للأردب ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.

وحذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها فى صناعة الأعلاف، ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتباجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.