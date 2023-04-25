محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال عيد الفطر المبارك

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد، خلال عيد الفطر المبارك، والتى تمثلت في مواصلة العمل ليلًا ونهاراً لفرض الأمن والانضباط، وتحقيق المستوى الحضارى والجمالى اللائق بمحافظة بورسعيد أمام أبنائها وزوارها، فضلاً عن تكثيف الجهود والاستعدادات لتوفير جميع الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هذه الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية حققت مستوى رضاء المواطنين، وإشادة واسعة بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة بورسعيد أمام مواطنيها وزائريها خلال أيام العيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية قامت خلال عيد الفطر بالحملات المتواصلة في مختلف الأحياء والمناطق التي تشهد إقبالًا من الزائرين، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري.

ونوه محافظ بورسعيد، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات المحافظة، وكافة الأحياء ليتم استقبال شكاوى المواطنين خلال العيد وسرعة التعامل معها من خلال التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية.

كانت محافظ بورسعيد استقبلت الآلاف من الزائرين من أبناء المحافظات الأخرى للاستمتاع بالشواطئ والمتنزهات والحدائق والأسواق، بعد الاستعدادات والإجراءات المكثفة التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق المناخ المناسب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها خلال عيد الفطر.

وحرص محافظ بورسعيد، على القيام بجولات ميدانية خلال أيام العيد لمشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر المبارك، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة للمواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى.