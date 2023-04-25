محافظ بورسعيد: تسجيل 720 ألفا و 640 مواطنا فى منظومة التأمين الصحى الشامل

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم تسجيل 720 ألفا و 640 مواطنا في منظومة التأمين الصحي الشامل، في شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك من إجمالي عدد سكان المحافظة البالغ عددهم 786 ألف و938 مواطن.

وأوضح محافظ بورسعيد، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسجيل غالبية سكان المحافظة المقيمين بها، وذلك ضمن النظام الإلكتروني للمنظومة الصحية.

وأشار إلى أن منظومة التحول الرقمي كان لها دور كبير في تنميط كل الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في شتى أرجاء المحافظة من خلال الوحدات والمراكز والمستشفيات.

وقال المحافظ، إنه يتم تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين من فترة لأخرى، وقياس رضاء المنتفعين عن الخدمات التي يتم تقديمها، وتطوير الأداء في المنظومة بشكل دوري.