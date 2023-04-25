محافظ القاهرة يتفقد حديقة اللواء جمال محمد بميدان الواحة شرق مدينة نصر.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حديقة اللواء أ. ح جمال محمد على والتى انتهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من إنشائها بجوار موقف الحى العاشر الجديد بميدان الواحة بحى شرق مدينة نصر.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحديقة التى تبلغ مساحتها 5 أفدنة تأتى ضمن الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع.

وأضاف محافظ القاهرة أن الحديقة يتوسطها التمثال الذى أقامته القوات المسلحة تكريمًا للواء مهندس جمال محمد على مدير المهندسين العسكريين أثناء حربى الاستنزاف وأكتوبر.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أنه تم زراعة 202 نخلة مثمرة وعدد كبير من الأشجار صديقة البيئة ، كما تم إنشاء ممرات بين الأشجار لاستخدامها لهواة ممارسة رياضة المشى، مع إحاطة الحديقة بسور ديكورى لاستكمال الشكل الجمالى لها.

كما تفقد محافظ القاهرة الأعمال التى تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للارتقاء بالمظهر العام لمنطقة مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر وخلف الغابة الشجرية.

وتشمل الأعمال رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة بالمنطقة لتحسين المظهر العام للمنطقة، ويشارك فى الأعمال 3 بلدوزر و4 لودر و2 حفار بالإضافة الى 15 سياره قلاب كبير لتسوية وتمهيد الأرض مع تجهيز الممرات للزراعة والتشجير.

وأكد محافظ القاهرة أن ملف النظافة يعد احد أهم أولويات العمل داخل محافظة القاهرة لما له من أثر بيئي، وكذلك لأثره المباشر على صحة المواطنين، مؤكدًا أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.

وثمن محافظ القاهرة ما تقوم به هيئة نظافة وتجميل القاهرة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، وكذلك سعيها لتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بها.