اليوم السابع
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محافظ الجيزة: ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة فى تاريخ الوطن

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:21 م
محافظ الجيزة: ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة فى تاريخ الوطن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء.

وقال محافظ الجيزة في برقيته "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطنى محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات الولاء والتقدير والعرفان بنبض عطائكم الفياض من أجل أمن وأمان مصرنا الغالية، داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".

وأشار محافظ الجيزة أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن وتجسد عظمة قواتنا المسلحة وأبطالها البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، من أجل الحفاظ علي تراب الوطن وسلامة أراضيه، متوجها لجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الجيزة بخالص التهاني بتلك المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعل رايتها عالية وخفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


محافظ الجيزة

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سيناء



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