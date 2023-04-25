اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 أبريل 2023 01:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية: ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة فى تاريخ هذا الوطن

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:45 م
محافظ الإسكندرية: ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة فى تاريخ هذا الوطن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 41 لتحرير سيناء، وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الإسكندرية والقيادات التنفيذية بها، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء ، وعودتها إلى حضن الوطن، تلك الذكرى الغالية التي تمثل مبعث اعتزاز وفخر للشعب المصري، وأحد الصفحات المضيئة في نضاله وإصراره على تحرير كامل التراب الوطني مهما تكلف ذلك من تضحيات، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.
 
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن، وتجسد عظمة قواتنا المسلحة وأبطالها البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، من أجل الحفاظ علي تراب الوطن وسلامة أراضيه، متوجها لجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الإسكندرية بخالص التهاني بتلك المناسبة داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعل رايتها عالية وخفاقة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
كما أرسل الشريف، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
 
 
 

 


الاسكندرية

تحرير سيناء

محافظ الاسكندرية

سيناء

احتفالات محافظة شمال سيناء

اخبار مصر

شمال سيناء

ذكرى تحرير سيناء

اخبار شمال سيناء

محافظة شمال سيناء



الموضوعات المتعلقة

المصرى يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد تحرير سيناء

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:23 م

معركة التنمية تتطلب جهودا ضخمة.. رسائل الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء (إنفوجراف)

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:16 م

الرئيس السيسى فى ذكرى تحرير سيناء : 25 أبريل يجسد إرادة شعب أبى أن يعيش الانكسار.. سيناء المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر.. والجيش والشرطة مقاتلون أشداء وخلفهم شعب عظيم صبر وصمد وقاتل وانتصر

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:11 ص

احتفالاً بتحرير سيناء..النائب حازم الجندى: ستظل عنواناً للشرف والعزة والكرامة

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة