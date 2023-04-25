محافظ الإسكندرية: ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة فى تاريخ هذا الوطن

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن ذكرى تحرير سيناء ستظل محفورة في تاريخ هذا الوطن، وتجسد عظمة قواتنا المسلحة وأبطالها البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن فضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء، من أجل الحفاظ علي تراب الوطن وسلامة أراضيه، متوجها لجموع الشعب المصري ولأهالي محافظة الإسكندرية بخالص التهاني بتلك المناسبة داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعل رايتها عالية وخفاقة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أرسل الشريف، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.