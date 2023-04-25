محافظ أسيوط يوجه باستمرار مراقبة الأسواق والمستودعات للتأكد من توافر كافة السلع

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه أصدر توجيهاته بالاستمرار فى الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومراقبة السلع الاستراتيجية وتوفير الدعم اللازم لكافة السلع بقرى ومراكز المحافظة خلال إجازات الأعياد لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح بالممارسات الاحتكارية ومحاربة كافة صور الغش التجاري ، وفي ضوء خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين وضمان عدم إستغلال المستهلك نهائيًا.

وكان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مديرية التموين وإدارتها على مستوى جميع المراكز لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق خلال إجازات الأعياد للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق، والاطمئنان على توافرها وضمان وصولها للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية ، فضلًا عن متابعة اسطوانات البوتاجاز التي يزداد عليها الطلب خلال فترة الأعياد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالسلع والأسعار، موجهًا بأن تمتد هذه الحملات لتصل إلى كل المدن والقرى على أن تشمل المخابز ومستودعات البوتاجاز وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقًا للقانون مع تفعيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين للتعامل الفوري حيالها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

وفي هذا السياق، قام أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بالمرور على مستودعات البوتاجاز بنطاق المركز برفقة نوابه ومسئولي إدارة تموين ساحل سليم للاطمئنان على سير العمل هناك ومتابعة حركة البيع وضبط عملية توزيع الاسطوانات، وضمان وصولها للمواطن بنفس السعر الرسمي المقرر لبيعها.

كما قام محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري بمتابعة ومراقبة مستودعات البوتاجاز بنطاق المركز للتخفيف علي المواطنين وسهوله وصول اسطوانات البوتاجاز للمواطنين بكل سهوله وبناءًا علي تعليمات محافظ أسيوط بمراقبه توزيع اسطوانات البوتاجاز من أمام المستودعات، أو تسليمها من داخل مجلس المدينه لضمان وصولها للمواطنين وعدم احتكارها بالسوق السوداء والتيسير علي المواطنين، وشدد رئيس المركز على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية وتكثيف الحملات التموينية للرقابة والمتابعة لكافة مستودعات أنابيب البوتاجاز.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ديروط برئاسة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط بالتنسيق مع التموين والطب البيطري والصحة بشن حملة مكبرة لمتابعة الأسواق ومدى توافر السلع لتلبية كافة احتياجات المواطنين، فضلا عن التأكد من سلامتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات وضمان وصولها لجميع المواطنين بدون أية ممارسات احتكارية، حيث شارك في الحملة نائبا رئيس المركز ومسئولي الإشغالات والرخص وقسم الرصد والمتابعة، وتم المرور علي المحال التجارية والمنافذ بشوارع الجيش والجمهورية وبورسعيد والمعلمين وميدان المحطة والقناطر، وتم تحرير ما يقرب من 20 مخالفة متنوعة.