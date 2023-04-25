محافظ أسيوط: توريد 521 طن قمح لـ 28 شونة وصومعة منذ بدء التوريد

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توريد 521 طن و520 كيلو قمح لـ 28 شونة وهنجر وصومعة موزعة بمراكز وقرى المحافظة منذ بدء أعمال توريد محصول القمح لموسم 2023 وحتى اليوم، لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح، موضحاً أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ أسيوط، بأهمية التنسيق المستمر بين التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية لمتابعة عملية توريد القمح وفقًا للضوابط المحددة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك لحمايته من الفقد أو الإهدار وتقديم كافة الدعم والتسهيلات للمزارعين وتوفير سبل الراحة اللازمة خلال عملية توريد القمح لصوامع وشوون المحافظة، لتسهيل إجراءات توريد وتسويق الأقماح مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة، لافتاً إلى استلام الاقماح من المزراعين بسعر 1500جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام حسب درجة النقاء والفرز بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تقوم باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح علي الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) على مدار 24 ساعة،لافتاً إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والزراعة والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأشار الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى إنه تم حتى اليوم توريد 126 طن و403 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية "المطاحن"، فضلا عن توريد 395 طن و117 كليو للمصرية القابضة للصوامع "عرب العوامر – مركز أبنوب" بإجمالي 521 طن و520 كيلو قمح محلي، لافتا إلى تشكيل لجنة بالمديرية لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2023 والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية لتوريد الأقماح وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.