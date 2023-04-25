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محافظة الجيزة تنشر صورة لمياه النيل تعانق الأهرامات سنة 1902

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 12:30 م
محافظة الجيزة تنشر صورة لمياه النيل تعانق الأهرامات سنة 1902 مياه النيل تعانق أهرامات الجيزة سنة 1902
كتبت - مرام محمد

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نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورة نادرة لمياه النيل وهي تعانق الأهرامات سنة 1902م.
 
وأوضحت المحافظة تفاصيل الصورة، مشيرة إلى أن موقع الصورة تحديدا أمام شارع العريش، والجزيرة الظاهرة وسط مياه الفيضان من بعيد قرب الأهرامات هي جزيرة الكوم الأخضر.
 
جدير بالذكر أن إحدى الدراسات التى نشرت في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، كشفت عن أن عندما بنى المصريون القدماء أهرامات الجيزة منذ حوالي 4500 عام، كان نهر النيل قريبا من الأهرامات وكان النيل موجودا بمستويات مياه عالية ساعدت العمال في نقل المواد إلى موقع البناء الخاص بهم.
 
وتعتمد الدراسة أن الاكتشافات الأثرية والتاريخية السابقة التي تفيد بأن النيل كان له ذراع إضافي يتدفق بواسطة الأهرامات جاءت بعد تحليل عينات حبوب اللقاح القديمة المأخوذة من التربة.
 
مياه النيل تعانق أهرامات الجيزة سنة 1902
مياه النيل تعانق أهرامات الجيزة سنة 1902

 


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