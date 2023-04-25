ماكرون يعلن وفاة وزير الدفاع والثقافة الفرنسي السابق فرانسوا ليوتار

وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفاة وزير الدفاع والثقافة الفرنسي السابق "فرانسوا ليوتار" عن عمر ناهز 81 عامًا.



وقال الرئيس ماكرون - في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة (تويتر)، وفقًا لقناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء "إن ليوتار خدم الدولة وكان يحمل فكرة عظيمة عن الثقافة وبوفاته نفقد روحًا متحررة .. فرنسا التي دافع عنها والجمهورية التي أحبها، تعاني اليوم من خسارة كبيرة".



يذكر أن "فرانسوا ليوتار" قد عمل وزيرًا للدفاع والثقافة في عهد الرئيس الفرنسي الراحل "فرانسوا ميتران"، وشغل منصب رئيس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية (يو دي إف) منذ عام 1996 حتى 1998، ونائبًا عن إقليم "فار" الفرنسي التابع لمنطقة (بروفنس ألب كوت دازور).