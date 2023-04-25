كيف يساعد اختبار الكروموسوم في الاستعداد لوصول طفلك؟

كتب – حسام الشقويرى

اختبار الكروموسوم هو نوع من الاختبارات السابقة للولادة التي يمكن أن تساعد في تحديد التشوهات الصبغية المحتملة في الجنين النامي، ويعتبر الحمل وقتًا مثيرًا وتحويليًا للأمهات الحوامل ،و لحسن الحظ ، سمحت التطورات في التكنولوجيا الطبية للآباء بمعرفة المزيد عن صحة أطفالهم قبل الولادة ، بما في ذلك من خلال اختبار الكروموسوم، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

واختبار الكروموسوم هو نوع من الاختبارات السابقة للولادة التي يمكن أن تساعد في تحديد التشوهات الصبغية المحتملة في الجنين النامي. يوصى بهذا النوع من الاختبارات عادةً للنساء المعرضات لخطر أكبر للإصابة باضطرابات الكروموسومات ، اللائي تزيد أعمارهن عن 35 عامًا أو اللائي لديهن تاريخ عائلي من تشوهات الكروموسومات.

أنواع اختبارات الكروموسوم

هناك عدة أنواع مختلفة من اختبارات الكروموسوم التي يمكن استخدامها أثناء الحمل.

اختبار ما قبل الولادة

أحد أكثرها شيوعًا يسمى اختبار ما قبل الولادة غير الباضع (NIPT). يتضمن هذا النوع من الاختبارات فحص دم بسيط من الأم ، والذي يمكن إجراؤه في وقت مبكر يصل إلى عشرة أسابيع من الحمل. يبحث الاختبار عن أجزاء من الحمض النووي للجنين في دم الأم ويمكن أن يحدد مخاطر بعض الاضطرابات الصبغية ، بما في ذلك متلازمة داون والتثلث الصبغي 18 والتثلث الصبغي 13.

فحص السائل الأمنيوسي

هو نوع آخر من اختبارات الكروموسوم التي يمكن التوصية بها أثناء الحمل. يجرى هذا الاختبار بين الأسبوعين 15 و 20 من الحمل ويتضمن أخذ عينة صغيرة من السائل الأمنيوسي المحيط بالطفل. يمكن بعد ذلك اختبار هذا السائل بحثاعن تشوهات الكروموسومات والاضطرابات الوراثية وحالات أخرى.

أهمية اختبار الكروموسوم

يمكن أن يوفر اختبار الكروموسوم معلومات قيمة للآباء الذين ينتظرون الحمل ، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حملهم وصحة أطفالهم. على سبيل المثال ، افترض أنه تم الكشف عن شذوذ الكروموسومات. في هذه الحالة ، قد يختار الوالدان الاستعداد للاحتياجات الفريدة للطفل المصاب بهذه الحالة أو قد يقرران إنهاء الحمل إذا كان هذا هو اختيارهما. من ناحية أخرى ، إذا أظهر اختبار الكروموسوم أن الطفل يتمتع بصحة جيدة ، فقد يتنهد الوالدان الصعداء والاستمتاع ببقية فترة الحمل براحة بال أكبر.