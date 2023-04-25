كيشيدا: إجلاء جميع اليابانيين الراغبين فى مغادرة السودان

أ.ش.أ

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء أن جميع اليابانيين الراغبين في الإجلاء من الخرطوم غادروا الأراضي السودانية.

وأوضح كيشيدا - في تصريحات صحفية - أنه بالإضافة إلى 45 شخصا من اليابانيين والأجانب غادروا السودان الليلة الماضية على متن طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتى اليابانية، غادر اليوم ثمانية آخرون أيضا من اليابانيين والأجانب من قاعدة عسكرية شمالي الخرطوم بالتعاون مع الحكومة الفرنسية لتتم بذلك عملية الإجلاء بشكل كامل، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأكد رئيس الوزراء الياباني أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لتوفير الدعم اللازم للمواطنين اليابانيين المقيمين في السودان لضمان سلامتهم من خلال التنسيق الوثيق مع الحكومات المعنية من خلال مكتب أُنشئ في جيبوتي.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو اليوم إن العديد من اليابانيين ما زالوا يقيمون في السودان لأنهم لا يرغبون في مغادرة البلاد لأسباب مختلفة، مؤكدا أن الحكومة اليابانية على تواصل معهم وليس لديهم أي مشكلات صحية.

وأعلنت وزارة الخارجية إغلاق سفارة اليابان لدى السودان بشكل مؤقت بعد أن غادر جميع موظفيها البلاد.

يُشار إلى أنه بعد نقل 45 شخصا (41 يابانيا وأربعة أفراد من عائلاتهم يحملون جنسية أجنبية) من الخرطوم إلى ميناء السودان في شمال شرق البلاد عن طريق البر، نقلتهم طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية جوا إلى جيبوتي.