"قلعة قايتباى" بالإسكندرية تستقبل 13 ألف زائر خلال إجازة عيد الفطر المبارك

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية أن قلعة قايتباي استقبلت خلال عيد الفطر المبارك أكثر من 13 ألف زائر من المصريين والعرب والأجانب، يأتي ذلك لحرص زوار محافظة الإسكندرية أن يتضمن البرنامج السياحي زياره القلعة التاريخية والتي تجاوز عمرها 544 سنة.

وأكد "متولي "أنه قام بإستطلاع آراء عدد من الزائرين لقلعة قايتباي حول تجربتهم بزيارة القلعة وأن عدد منهم يحرص علي زيارة القلعة عدة مرات في السنة خاصة الاجازات والمناسبات والاعياد كذا تستقبل القلعة كل رحلات اليوم الواحد من محافظات الجمهورية خاصة محافظات البحيرة والغربية ومطروح

أما غير المصريين فالبرنامج السياحي لزيارة المحافظة لا يخلو من زيارة قلعة قايتباي وأكد مدير عام اثار الاسكندريه أنه طبقا لتوجيهات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالحرص علي ان تظهر للمناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق قامت إدارة القلعة برئاسة محمد عز المشرف علي قلعة قايتباي بتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء وتقليم الاشجار والنخيل وتم عمل كافة الاستعدادات لاستقبال الزائرين ونيل رضاهم عن الزيارة مع تذليل كافة المعوقات ورصد لاي سلبيات والعمل علي حلها وقتيا لجعل الزيارة ميسرة مع هذا العدد الهائل من الزائرين

وأكد متولي أن القلعة تحظى باهتمام كبير من وزارة السياحة والآثار كونها من أهم المناطق الأثرية بالمحافظة وأن القلعة التي تزيد مساحتها عن أربعة فدادين ونصف شهدت على مدار الشهور الماضية اعمال صيانة ورفع كافة وتطوير في اجزاء كبيرة منها.

وأشار الى أنه جرى تزويد القلعة بمنظومة تذاكر إلكترونية واتاحة الدفع بالفيزا وكذا الحجز الالكتروني المسبق وتم تزويد القلعة بعدد كبير من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية التفصيلية لمكونات القلعة من أسوار داخلية وخارجية وسراديب ساحلية ومسجد القلعة الاثري وصهريج القلعة والذي له خرزة بصحن القلعة وأخري داخل الطابق الارضي بالبرج الرئيسي والغرض من كل منها ومقعد السلطان وسبب انشائه كما يوجد لوحة ارشادية بها خريطة لمصر وعليها المزارات السياحية كما تحتوي اللوحات الإرشادية على اور كود لمزيد من المعلومات كما تم تجديد كافة الأسوار الحديدية التأمينية للزائرين أعلى السور الخارجي الشمالي للقلعة.حرصا علي سلامة الزائرين

وأضاف مدير عام اثار الاسكندريه انه جرى تزويد القلعة بكراسي حدائق لاستراحة الزائرين خلال جولتهم السياحة وتم عمل مسارات لذوي الهمم لتيسير السياحة الميسرة ومن الجدير بالذكر ان القلعة تشهد اعمال صيانة شاملة لاحجار القلعة بمعرفة أخصائي ادارة الترميم الدقيق بالإسكندرية.

وأكد متولي أن ادارة القلعة خلال الاستعدادات لاستقبال الزائرين بالعيد حرصت عدم اعاقة اماكن الصيانة وتشوين الأحجار المستخدمة بالترميم والسقالات لمسار الزيارة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة سوف تستأنف عقب انتهاء العيد مباشرة