اليوم السابع
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قصة عمرها 104 أعوام.. الهلال يحتضن الصليب أعلى دير الأنبا بولا فى بنى سويف

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 10:50 ص
قصة عمرها 104 أعوام.. الهلال يحتضن الصليب أعلى دير الأنبا بولا فى بنى سويف دير الأنبا بولا بمدينة ناصر
بنى سويف هانى فتحى

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على مسافة 7 كيلو مترات شمال مدينة بنى سويف، وعلى الطريق الزراعى القاهرة - أسوان، تستطيع مشاهدة هلال يحتضن الصليب أعلى دير الأنبا بولا الواقعة وسط مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف.

 

وعلى مدار 104 أعوام والهلال يحتضن الصليب فى مشهد يؤكد التأخى بين المسلمين والأقباط والذى ظهر إبان ثورة 1919، عندما تم رفع شعار الهلال والصليب أعلى دير الأنبا بولا.

"اليوم السابع"، تجولت داخل دير الانبا بولا بمدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، ذلك الدير الذى يتميز بالمبانى القديمة التى تظهر على جدرانها صورة قبطية قديمة.

وقال القمص باسليوس، وكيل دير الانبا بولا بمدينة ناصر، إن دير القديس العظيم الأنبا بولا بمدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، هو مقر دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبحر الأحمر، مشيراً إلى أن الدير ودير الأنبا أنطونيوس وكنيسة الشهيد مار جرجس يعد من أهم الأديرة والكنائس القبطية فى مدينة ناصر.

وروى القمص باسليوس، وكيل دير الأنبا بولا قصة الهلال الذى يحتضن صليب أعلى مبنى الدير، أنها ترجع إلى عام 1919 إبان ثورة 1919 عندما تكاتف الأقباط والمسلمين من أجل إنجاح الثورة، مضيفا أنه تم تعانق الهلال مع الصليب أعلى منارة قصر الضيافة بدير الأنبا بولا يرجع تاريخة إلى ثورة 1919، عندما تم رفع شعار الهلال والصليب أعلى منارة قصر الضيافة بالدير لترمز إلى التأخى والوحدة بين المسلمين والأقباط.

فيما قال جرجس وهيب الناشط القبطى بمحافظة بنى سويف، أن دير الأنبا بولا ودير الأنبا انطونيوس بمدينة ناصر كان لهم دور مهم فى الإلتفاف حول الدولة المصرية إبان ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف جرحس وهيب أن الديرين تربطهما علاقات عميقة مع المسلمين من أبناء مدينة ناصر، حيث يتوافد المسلمين فى أعياد الميلاد والقيامة المجيد لتقديم التهنئة لقيادات الديرين وأقباط ناصر فى هذا المناسبات.

 

دار-الضيافة-بدير-الأنبا-بولا
دار-الضيافة-بدير-الأنبا-بولا

 

دير-الانبا-بولا-بمدينة-ناصر
دير-الانبا-بولا-بمدينة-ناصر

 

دير-الأنبا-بولا-بناصر-
دير-الأنبا-بولا-بناصر-

 

شعار-الهلال-والصليب-أعلى-دير-الأنبا-بولا
شعار-الهلال-والصليب-أعلى-دير-الأنبا-بولا

 

مبانى-عريقة-بدير-الأنبا-بولا
مبانى-عريقة-بدير-الأنبا-بولا

 

الدير-من-الداخل
الدير-من-الداخل

 

الزميل-هانى-فتحى-والقمص-باسليوس-
الزميل-هانى-فتحى-والقمص-باسليوس-

 

القمص-باسليوس-والزميل-هانى-فتحى-
القمص-باسليوس-والزميل-هانى-فتحى-

 

الهلال-والصليب-أعلى-دير-الأنبا-بولا
الهلال-والصليب-أعلى-دير-الأنبا-بولا

 


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