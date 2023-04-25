فرنسا تعارض أى تغيير أحادى الجانب للوضع الراهن فى تايوان

أ.ش.أ

قال السناتور الفرنسي آلان ريتشارد إن فرنسا تعارض أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن في مضيق تايوان بالقوة.

وقال ريتشارد - خلال مأدبة غداء أقامها وزير الخارجية التايواني جوزيف وو - إن موقف فرنسا بشأن دعم السلام

والاستقرار في مضيق تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ كان واضحًا وثابتًا، وفق ما نقلته صحيفة (تايوان نيوز).

وأشار السناتور إلى أن السفن البحرية الفرنسية التي تمر عبر مضيق تايوان تعبر - بوضوح - عن "نصرة باريس لحرية الملاحة".

ويترأس ريتشارد، رئيس مجموعة الصداقة مع تايوان في مجلس الشيوخ الفرنسي، وفداً لمناقشة الأمن الإقليمي والتعاون الثنائي مع مسؤولي الحكومة التايوانية.

وأشار ريتشارد إلى أن المزيد من المشرعين من مجلسي البرلمان الفرنسي يزورون تايوان؛ مما يعكس الدعم المتزايد لتايوان بين الفرنسيين.

ولفت إلى أن إريك بوثوريل، رئيس مجموعة الصداقة التايوانية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، قاد وفدا إلى تايوان الأسبوع الماضي، مما أظهر "الصداقة العميقة" بين تايوان وفرنسا على أساس القيم المشتركة.