عميد علوم عين شمس: مجمع جديد للمعامل يضم 8 أخرى وافتتاحه نهاية يوليو المقبل

كتب ـ محمود راغب

كشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم ب جامعة عين شمس ، أهم الإنشاءات التى تشهدها الكلية والتى تتمثل في مجمع المعامل الذى تعكف الكلية على الانتهاء منه .

وأشار عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الأساسى والمبنى الخاص بمجمع المعامل وبدأت أعمال التشطيبات، موضحا أنه متوقع أن يدخل الخدمة العام الدراسى المقبل وعلى أمل الانتهاء منه وافتتاحه قبل 31 يوليو المقبل.

وأضاف أن مجمع المعامل يضم معامل كبيرة منها 3 معامل لقسم الكيمياء ومعملان لقسم الكيمياء الحيوية وآخران لقسم الميكروبيولوجى ومعملان لعلوم الحاسب بإجمالى 8 معامل .